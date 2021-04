Ligue 1 : l'OM bat Dijon grâce à sa défense et recolle à l'Europe

L'Olympique de Marseille accueillait le Dijon FCO en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Contre la lanterne rouge, 14 points derrière Nîmes et pratiquement condamnée à la descente, les Olympiens ont, alignés en 3-5-2 au coup d'envoi, offert le minimum syndical dans le premier acte. En grande difficulté au moment de trouver des brèches à exploiter, l'OM a monopolisé le ballon de manière relativement stérile, jusqu'à l'ultime action de la première période. Leonardo Balerdi profitait d'un corner tiré sortant par Dimitri Payet pour surgir au premier poteau, placer un puissant coup de tête et transpercer la garde de Saturnin Allagbé (45e+1).

La suite après cette publicité

En seconde période, Dimitri Payet tentait sa chance par deux fois, mais manquait tout d'abord le cadre (55e), puis trouvait les poings de Saturnin Allagbé (60e). Jorge Sampaoli sortait Luis Henrique et fait entrer Mickael Cuisance (68e). Honneur à la défense ce soir côté olympien puisque le but du break et de la délivrance venait d'Alvaro Gonzalez. Comme Leonardo Balerdi, le défenseur central espagnol profitait d'un coup de pied arrêté de Dimitri Payet pour dévier au premier poteau et pousser Écuélé Manga à la faute (2-0, 79e). On en restait là. Toujours en phase de découverte d'un nouveau coach, de nouvelles méthodes et empêtrés dans une saison qu'ils aimeraient certainement zapper, les Olympiens reviennent à un point de Lens, 5e, actuel détenteur du dernier ticket européen.

Revivez le film de la rencontre sur notre live.

Le classement de Ligue 1 ici.