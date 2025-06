Un club veut saboter l’OM dans le dossier Ismaël Bennacer

L’Olympique de Marseille est sur tous les fronts. Recrutement, prolongation, ventes, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont plusieurs dossiers chauds sur le feu. L’un d’eux concerne Ismaël Bennacer. Le 3 février dernier, l’Algérien, originaire d’Arles, est arrivé dans la cité phocéenne sous la forme d’un prêt après de longues négociations. « L’OM est heureux d’annoncer la signature d’Ismaël Bennacer en provenance de l’AC Milan. International algérien de 27 ans, le milieu de terrain s’est engagé sous forme de prêt avec option d’achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale », pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Dans le détail, les Marseillais avaient obtenu un prêt payant d’un montant d’un million d’euros. L’option d’achat, elle, était fixée à 12 M€ (+ 3M€) pour le joueur, qui avait déjà été approché au mercato d’été 2024. Resté en Lombardie, le Fennec avait vécu une première partie de saison difficile, marquée notamment par une blessure au mollet qui lui avait fait rater 117 jours de compétition entre août et décembre 2024 (21 rencontres manquées toutes compétitions confondues). De retour sur le pré, il avait participé à 7 matches (il en avait joué un seul avant sa blessure cette saison, ndlr) avant de filer à Marseille. L’idée était de se relancer et d’apporter ses qualités au milieu de Roberto De Zerbi. Le tout en étant seulement à quelques kilomètres de sa ville natale.

La Fiorentina est là pour Bennacer

À l’OM, l’international algérien a pris part à 12 rencontres de Ligue 1 (650 minutes jouées); dont 8 dans la peau d’un titulaire. Le temps de délivrer 2 assists. Après de bons débuts, il a connu plus de difficultés, qui l’ont empêché d’être à 100% physiquement. D’ailleurs, il avait été arrêté une dizaine de jours en mars en raison d’un souci à l’ischio. Malgré cela, Pablo Longoria et ses équipes n’ont pas exclu de continuer l’aventure avec lui. Comme révélé sur notre site il y a quelques jours, les dirigeants phocéens ne souhaitent pas lever son option d’achat mais n’ont pas encore tranché en ce qui le concerne. Le plan serait de négocier les conditions d’un nouveau prêt. Toutefois, il faut encore s’entendre avec l’AC Milan.

L’OM devra aussi faire avec la concurrence. Ce jeudi, le Corriere dello Sport et La Nazionale annoncent en chœur qu’un club s’est placé pour accueillir Bennacer. Il s’agit de la Fiorentina. Stefano Pioli, qui va prendre les commandes de la Viola, ne souhaite pas révolutionner son équipe mais veut apporter quelques retouches. Au milieu de terrain, il veut faire le coup Bennacer. Un joueur qu’il a déjà dirigé à Milan et qu’il apprécie particulièrement. La Fio, qui est au courant que l’OM ne lèvera pas son option d’achat et qu’un nouveau prêt est à l’étude, suit son cas de très près. Et les Italiens estiment avoir leurs chances puisque les Lombards privilégient une vente de Bennacer, qui connaît parfaitement la Serie A. Affaire à suivre…