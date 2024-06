France-Pologne : le coup de gueule d’Adrien Rabiot

L’équipe de France devait s’imposer largement face à la Pologne pour espérer prendre la tête du groupe D. Au final, les Bleus ont fait match nul (1-1) et ont encore une fois été ennuyeux et inefficaces devant. À l’issue du match, Adrien Rabiot n’a d’ailleurs pas hésité à pointer du doigt le mauvais match de son équipe.

« Oui, frustrant, on aurait aimé finir premier. On n’a pas mis assez ce soir. il faudra se contenter de la deuxième place. On avait tout entre nos pieds, mais on n’a pas fait assez. Le gardien a été très bon, mais malgré ça, on doit faire beaucoup mieux pour marquer. On a encore ce problème d’efficacité. C’est positif, on est qualifié, on ne sait pas encore contre qui on jouera. On n’a pas atteint l’objectif qui était la première place », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports.