Real Madrid : le grand retour au Santiago Bernabéu !

Un an et demi. Depuis ce match face au Celta le 1er mars 2020, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema et compagnie n'ont pas refoulé la pelouse de leur stade. Tout d'abord à cause de l'arrêt temporaire du foot en Espagne à cause du covid, puis, parce que les dirigeants merengues ont décider que l'équipe première allait disputer ses rencontres à Valdebebas, sur la pelouse du Stade di Stefano. Pendant toute la fin de saison 2019/2020 et l'intégralité de l'exercice 2020/2021, les troupes de Zinedine Zidane ont donc joué dans l'enceinte qui accueille normalement les rencontres du Castilla, l'équipe B. Une décision qui a permis de faciliter et avancer considérablement les travaux de rénovation du Santiago Bernabéu. Jouer au centre d'entraînement était également une option moins coûteuse que de mobiliser un Bernabéu qui aurait de toute manière été vide.

Et maintenant que le public est de retour au stade en Espagne, avec encore certaines limitations ceci dit, il sera aussi de retour au Bernabéu ! Dimanche soir face au Celta, le prestigieux stade situé en pleine Castellana ouvrira ses portes à nouveau, un an et demi plus tard. 22 000 spectateurs sont attendus ; un chiffre assez bas au vu des plus de 80 000 personnes que peut accueillir le stade, mais qui s'explique à la fois par les mesures restrictives - 40% de la capacité - et à cause des tribunes encore en travaux qui empêchent aux supporters de pouvoir respecter la distance de sécurité. Parce que les chanceux qui reviendront dans leur stade favori doivent s'attendre à un véritable chantier, mis en pause depuis jeudi jusqu'à lundi matin.

Les travaux ne sont pas terminés

⌛📸 Dos meses de diferencia 😳 y como si no hubiera ocurrido nada.



ℹ️ https://t.co/7cBGYDQiPN pic.twitter.com/3EvTbecs7Q — nuevobernabeu (@nuevobernabeu) September 9, 2021

Effectivement, tout est encore en travaux malgré les efforts intenses déployés pendant l'été. Les fans le verront dès leur arrivée dans les alentours du stade, avec les nombreuses grues qui siègent au-dessus du toit. Si la pelouse devrait être plus ou moins praticable, et c'est en tout cas ce qu'espère le Real Madrid, les tribunes devraient probablement être couvertes afin de cacher les travaux qui y sont réalisés. Un chantier colossal qui avait d'ailleurs démarré en 2019, pendant que les supporters y allaient encore, et qui devrait se terminer fin 2022.

Pour rappel, ces travaux mobilisent plus de 800 ouvriers et une fois terminé, le Bernabéu disposera d'un centre commercial, d'un toit rétractable, d'un jumbotron, d'accès plus simples et tout sera digitalisé pour faciliter la fan experience des supporters. Sans compter sur toute une série de travaux visant à rénover complètement la façade ou les tribunes. Le prix total des travaux est estimé à 525 millions d'euros. Autant dire que d'ici un an, il sera impressionnant de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. Et nul doute que Florentino Pérez compte bien s'offrir quelques stars mondiales pour inaugurer son tout nouveau terrain de jeux...