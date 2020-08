Barça : Antoine Griezmann a songé à partir

La terrible saison du FC Barcelone a provoqué des dommages collatéraux en interne. Vexé par une saison sans titre et par l'humiliation infligée par le Bayern Munich en Ligue des champions (8-2), Lionel Messi a décidé de quitter le Barça cet été. Avant ce coup de tonnerre, un autre joueur de l'effectif s'interrogeait sérieusement sur son avenir en Catalogne : Antoine Griezmann (29 ans). Dans une interview accordée à Top of The Foot sur RMC Sport, l'ancien agent de l'international français Eric Olhats, a confirmé que le champion du monde 2018 songeait à un départ cet été.

« Avant ce cataclysme contre le Bayern, Antoine n'avait qu'une envie: partir. Il sentait qu'il ne faisait pas partie des plans, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il étudiait sérieusement cette piste. Puis il y a eu ce qu'on sait et une conversation avec Koeman qui l'a rassuré, lui a fait part de ses projets, du fait qu'il le considérait comme un joueur important pour l'avenir, » a ainsi confié l'ancien agent de Griezmann. Un rétropédalage de La Pulga pourrait en revanche sérieusement remettre en cause le futur de l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid...