Real Madrid : Florentino Pérez a tranché pour Erling Haaland !

Où jouera Erling Haaland la saison prochaine ? C'est la question que tout le monde se pose dernièrement. Actuellement au Borussia Dortmund, l’attaquant d’à peine 21 ans suscite, en effet, d’énormes convoitises pour le prochain mercato estival. Une concurrence énorme pour s'offrir les services de celui qui comptabilise 23 buts et 6 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues cette saison. Dans cette perspective, le FC Barcelone, Manchester City et le Real Madrid se livrent ainsi une bataille de tous les instants et d’après les informations de Marca, ce dossier se résume pour le moment à des échanges plus ou moins formels entre les clubs concernés et l’entourage d’Erling Haaland, surtout son agent Mino Raiola. Tout devrait basculer dans un peu plus d’un mois !

C’est en effet le 30 avril prochain que la clause de départ fixée à 75M€ deviendra caduc et le quotidien espagnol annonce donc que tous les clubs intéressés se jetteront rapidement sur les Marsupiaux, pour réussir à boucler en premier ce dossier colossal. Précisé par le journal Sports Bild, Haaland et son agent, Mino Raiola, ont en effet inclus cette clause échappatoire avec des conditions claires. Ce prix ne pouvait prendre acte qu'à partir de sa troisième saison à Dortmund avec, donc, une date d'expiration au 30 avril 2022. De quoi faire rugir la cour des prétendants... Dans cette optique, AS indique également, ce vendredi matin, que Florentino Pérez a d'ores et déjà fait savoir au BvB qu'il activait la clause de 75 millions, en attendant de convaincre le joueur de porter le maillot merengue.

Florentino Pérez a déjà informé le Borussia Dortmund !

Prêt et déterminé à l'idée de doubler la concurrence, la président du Real travaille donc désormais à un accord avec les agents et le joueur pour le convaincre de signer. Une tâche qui s'annonce malgré tout ardue, qui plus est à l'heure où Manchester City semble faire le forcing et où la Casa Blanca a légèrement fait traîner ce dossier. Malgré une situation économique favorable et des négociations déjà entamées à Monaco il y a plus d'un mois, le Real avait notamment émis des doutes sur la capacité d'associer le Norvégien à Karim Benzema, tout en sachant que Mbappé est également attendu au Santiago-Bernabéu. Craignant par ailleurs des problèmes récurrents avec sa hanche, les Merengues ont ainsi perdu un temps précieux.

Un attentisme certain poussant alors City a passé à l'offensive avec une offre de 31 millions net par saison proposée au cyborg norvégien (15 sélections, 12 buts), de quoi faire de l'actuel star de Dortmund le mieux payé de Premier League. Pourtant, selon Eduardo Inda dans «El Chiringuito», Haaland serait prêt à facturer 25% de moins que le salaire offert par les Skyblues. Une aubaine pour la Casa Blanca même si cette dernière devra également convaincre Mino Raiola, prêt à obtenir le meilleur contrat pour son protégé. Une chose est sûre, cette date du 30 avril revêt aujourd'hui l'habit de verdict final et nul doute que d'ici là, la bataille s'annonce terrible. Avis aux amateurs, le compte à rebours est lancé.