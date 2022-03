L'offre hallucinante de Manchester City à Erling Haaland a fuité !

La suite après cette publicité

Erling Haaland (21 ans) ne l’a pas encore annoncé publiquement, mais l’attaquant du Borussia Dortmund a clairement décidé que cette saison 2021/2022 sera sa dernière sous le maillot des Marsupiaux. Sous contrat jusqu’en 2024, le Scandinave se sait très courtisé et il ne veut pas rater le train. En cas de départ, tout devra même se jouer très rapidement puisque Bild indique ce mercredi que la clause de départ de 75 M€ doit être levée avant le 30 avril prochain.

Ardemment désiré par le FC Barcelone, Manchester City et le Real Madrid, Haaland serait aujourd’hui au coeur d’une finale entre Merengues et Citizens. Les Blaugranas ont longtemps cru en leurs chances, mais leur surface financière limitée a logiquement fini par les mettre hors course. Hier, la presse espagnole indiquait que la Casa Blanca comptait lancer une offre destinée à battre tout le monde.

Un salaire XXL proposé à Haaland

Les médias locaux ont annoncé d’ailleurs une réunion au sommet à venir entre Florentino Pérez et le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Un entretien au cours duquel le Real aura le temps d’exposer son plan à 350 M€ pour Haaland. Mais l’autre finaliste de ce dossier ne compte pas se laisser faire malgré le standing et le projet sportif madrilène (Haaland serait associé à Kylian Mbappé).

Face au package très séduisant d’un Real Madrid bien décidé à frapper fort pour célébrer ses 120 ans, le Daily Mail révèle que les Citizens espèrent faire la différence grâce à une meilleure offre financière pour le joueur. Ainsi, le club de Pep Guardiola aurait offert à Haaland un salaire hebdomadaire de 594 000€, soit environ 30 M€ par saison ! Des émoluments qui feraient du Norvégien le joueur le mieux payé de l’histoire de la Premier League. Reste maintenant à avoir si cela sera suffisant face au poids historique du Real Madrid.