Barça : Wojciech Szczęsny impressionné par deux talents de la Masia

Officiellement au FC Barcelone depuis la semaine dernière, Wojciech Szczęsny a déjà pu côtoyer le groupe de Hansi Flick avant cette trêve internationale. L’ex-joueur d’Arsenal et de la Juventus a pu voir le talent des joueurs catalans, dont celui de deux jeunes joueurs en particulier. Pour Mundo Deportivo, il a révélé leur nom.

« Regarder un match en direct est très différent de le regarder à la télévision. Dans le stade, on peut voir comment les joueurs se comportent. (Pau) Cubarsi m’a impressionné. Après l’avoir vu à la télévision, je m’attendais à ce qu’il soit un type moderne de défenseur élégant avec le ballon, mais plus souple. Quand vous le voyez en direct, il n’est pas du tout mou et prend de très bonnes décisions. Bien sûr, il est bon sur le ballon parce que sa qualité technique est très élevée, mais ses qualités défensives sont également très élevées. J’ai hâte de faire équipe avec lui. J’ai été très impressionné. Il n’est pas nécessaire de parler de Lamine Yamal, ce n’est pas la peine. J’ai hâte de créer un lien fort et solide avec eux », a affirmé le portier, ex-international polonais.