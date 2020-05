Jean-Luc Buisine nommé Directeur du recrutement de l'ASSE

Alors que le football est à l'arrêt en France officiellement depuis le 13 mars dernier, les clubs continuent de s'agiter en coulisses en multipliant les prolongations de contrats et en préparant le prochain marché des transferts. Du côté de l'AS Saint-Etienne, on pourra d'ailleurs compter cet été sur l'expérience et l'expertise d'un nouveau renfort comme vient de l'annoncer le club stéphanois.

«Jean-Luc Buisine est officiellement nommé Directeur du recrutement de l’AS Saint-Étienne. Placé sous la responsabilité de Claude Puel, Manager général, il aura pour mission de mettre en œuvre la politique de recrutement adossée au nouveau projet sportif.Ancien joueur professionnel de Rouen, Lille et Strasbourg (il a disputé près de 400 matches de Ligue 1 et Ligue 2), Jean-Luc Buisine possède une longue expérience et une grand expertise dans le scouting. De 2003 à 2011, il a participé au redressement du LOSC où il a notamment détecté de nombreux jeunes à fort potentiel mais aussi des joueurs au parcours atypique, devenus internationaux et Champions de France sous le maillot lillois. Puis, en 2011, il a rejoint Monaco, alors en Ligue 2 et désireux de concentrer ses efforts sur le développement de jeunes joueurs. Il a ainsi contribué au retour du club monégasque parmi l'élite. De 2013 à 2019, il a pris en charge le recrutement du Stade Rennais où, avec le staff technique en place, il a constitué l’ossature de l’équipe victorieuse de la Coupe de France la saison dernière. » Une première recrue importante pour les Verts de Roland Romeyer et Bernard Caiazzo !