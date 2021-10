Premier League : après un scénario fou, Manchester City résiste à Liverpool

A l'occasion de la septième journée de Premier League, Liverpool accueillait Manchester City à Anfield Road. Tenus en échec par Brentford (3-3) au terme d'un match fou, les Reds voulaient reprendre leur marche en avant face au champion en titre. Côté City, la belle victoire obtenue face à Chelsea le week-end dernier (1-0) a marqué les esprits. Pour ce ce choc de 17h30, Jürgen Klopp alignait un 4-3-3 avec le trio Mané, Salah, Jota en pointe. Pep Guardiola optait pour un schéma similaire avec Grealish, Foden et Gabriel Jesus devant. Les hommes de Klopp mettaient la pression dès les premières minutes sur leur adversaire sans pour autant se procurer des situations franches. Au fil des minutes, les débats s'équilibraient et les Cityzens parvenaient à contenir les assauts de Liverpool.

Il fallait attendre la 20ème pour entrevoir la première opportunité du match. Bernardo Silva réalisait un petit festival et décalait Foden qui butait sur Alisson. City se procurait les meilleures occasions et De Bruyne, bien servi par Cancelo dans la surface, voyait le cadre se dérober (24e). Dans un temps fort, Manchester City enchaînait les actions dangereuses. Sur la gauche, Foden distillait un bon centre pour De Bruyne qui ne cadrait pas sa tête (34e). Juste avant la pause, Foden bien lancé dans le dos de la défense, perdait son duel face à Alisson bien sorti (44e). A la pause, les deux équipes se quittaient dos à dos, un véritable miracle pour Liverpool malmené comme jamais.

Kevin de Bruyne répond à Mohamed Salah

Au retour des vestiaires, Liverpool revenait avec de meilleures intentions et Jota bien servi par Matip voyait sa frappe en pivot repoussée par Ederson (50e). Contre le cours du jeu, les Reds ouvraient le score juste avant l'heure de jeu. Salah prenait la profondeur et s'infiltrait dans la défense de City avant de servir Mané dans la surface qui ajustait Ederson d'une frappe croisée (1-0, 59e). L'ailier sénégalais inscrivait sa quatrième réalisation en Premier League. Mais les hommes de Guardiola ne gambergeaient pas longtemps et recollaient au score. Gabriel Jesus se faufilait dans la défense des Reds et servait Foden qui d'une frappe tendue trompait Alisson (1-1, 69e). L'international anglais inscrivait son premier but de la saison en championnat.

Un but qui vexait les pensionnaires d'Anfield et un certain Mohamed Salah. L'attaquant égyptien s'offrait une chevauchée fantastique et mystifiait Bernardo Silva avant de crocheter Laporte et ajuster Ederson d'une frappe croisée (2-1, 76e). Loin d'être résigné, City égalisait cinq minutes plus tard. Sur la gauche, Foden centrait fort dans la surface, personne ne touchait le ballon et De Bruyne à l'entrée de la surface catapultait le cuir au fond des filets (2-2, 81e). En fin de match, les protégés de Klopp poussaient pour arracher la victoire. Salah sur coup franc trouvait Fabinho dont la tentative était sauvée sur sa ligne par Rodri (87e). Avec ce résultat nul, Liverpool restait à une longueur de Chelsea, Manchester City se hissait sur le podium de Premier League avec deux points de retard sur les Blues.

