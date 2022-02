Metz-OM : Bamba Dieng savoure

Ce dimanche, l'Olympique de Marseille a réalisé une très bonne opération dans la course à la Ligue des champions. En gagnant à Metz (2-1), grâce notamment à un superbe but d'Arkadiusz Milik, les hommes de Jorge Sampaoli ont en effet pris 4 longueurs d'avance sur l'OGC Nice, troisième de Ligue 1 après 24 journées. Bamba Dieng, crédité d'un 5,5 dans nos colonnes, a fait part de son bonheur à l'issue de la rencontre disputée à Saint-Symphorien. « Oui on est très content parce que c'était un match important. Et Dieu merci on a gagné ce match, c'était le plus important », a-t-il lancé au micro de Prime Video, avant de poursuivre.

« Cette CAN (avec le Sénégal) nous a permis aussi de bien se préparer. Je suis revenu, le coach m'a fait confiance et m'a fait jouer, donc je suis satisfait. Ça fait du bien à toute l'équipe. La tactique de Jorge Sampaoli ? On a compris sa tactique car on travaille ça à l'entraînement. On sait comment jouer, c'est pour cela qu'on fait ce qu'il faut sur le terrain. Ma mission était de rester sur le côté et de prendre les espaces. Je pense que j'ai bien géré et la victoire est là. » L'OM et Dieng savourent.