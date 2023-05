Mercato : le Real Madrid veut rapatrier un ancien joueur

La suite après cette publicité

Le Real Madrid s’attend à vivre un été assez animé, avec des arrivées et des départs plutôt nombreux. Objectif ? Continuer de préparer le futur, alors que l’effectif est en pleine transition générationnelle et que des cadres comme Karim Benzema, Toni Kroos ou Luka Modric, convoité en Arabie saoudite selon nos informations, ne vont logiquement plus évoluer très longtemps sous la tunique blanche.

La tendance est d’ailleurs assez claire du côté de la Maison Blanche : recruter jeune. Et les arrivées souhaitées de joueur comem Jude Bellingham (19 ans) et Gabri Veiga (20 ans) vont clairement dans ce sens. Et selon des médias espagnols comme Defensa Central et AS, les Merengues ont un nouveau joueur dans le viseur. Et c’est un ancien de la maison…

Un souhait de Carlo Ancelotti

Le Real Madrid travaille ainsi sur le retour de Take Kubo. Et pour cause, c’est Carlo Ancelotti qui souhaite l’avoir sous ses ordres rapidement. Passé par le Real Madrid avant d’être vendu à la Real Sociedad cet été, sans avoir joué avec l’équipe première madrilène en Liga. Seulement, les Madrilènes se sont assurés de conserver 50% de ses droits lorsqu’ils l’ont vendu à l’écurie basque.

Et ils ont bien fait, puisque le Japonais de 21 ans retrouve des couleurs à Saint-Sébastien après plusieurs prêts compliqués. Cette saison, il est indispensable sous les ordres d’Imanol Alguacil, et le milieu offensif affiche 7 buts et 3 passes décisives au compteur en 29 rencontres de championnat. Son entraîneur a récemment déclaré le voir rester en terres basques, mais si ce n’est pas le Real Madrid au final, nul doute que d’autres gros clubs viendront toquer à la porte…