Le message de Brandão à l’AS Saint-Etienne

Après la défaite de l’AS Saint-Etienne lors du barrage retour dimanche face à Auxerre (1-1, 4 t.a.b à 5), qui a scellé la relégation des Verts en Ligue 2, l’ancien attaquant stéphanois Brandão a adressé un message au club et à ses supporters. Le Brésilien de 41 ans qui avait joué entre 2012 et 2016 dans le Forez s’est dit attristé par la relégation de l’ASSE et a apporté son soutien « au peuple vert ».

« Je suis triste aujourd’hui pour l’AS Saint-Etienne et le peuple vert, descendre en Ligue 2, c’est une mauvaise nouvelle pour nous, mais je sais qu’on reviendra encore plus fort. #Allezlesverts » a écrit sur son compte Twitter le buteur brésilien qui a disputé 67 matches avec les Verts, inscrit 23 buts et délivré huit passes décisives.