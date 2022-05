Barrages Ligue 1 : l'AJ Auxerre bat l'ASSE aux tirs au but et monte en Ligue 1, les Verts filent en Ligue 2 !

Barrages Ligue 1-Ligue 2 2022, épisode II. Trois jours après le match aller et ce 1-1 au Stade de l'Abbé-Deschamps, l'AS Saint-Etienne et l'AJ Auxerre se retrouvaient ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard pour le match retour. L'enjeu ? Une place au sein de l'élite française. Dix-huitièmes à la fin de la saison, les Verts jouaient donc leur survie en L1 alors que les Auxerrois, tombeurs de Sochaux au tour précédent des barrages, voulaient remonter dix ans après leur descente. Côté stéphanois, Pascal Dupraz changeait quelques joueurs avec les titularisations de Khazri et Hamouma notamment. En face, Jean-Marc Furlan remplaçait seulement Sinayoko par Trouillet dans son onze de départ.

Dans un Chaudron assez chaud malgré la fermeture d'une tribune, les Verts s'installaient très vite dans le camp auxerrois. Une première grosse opportunité arrivait même très vite avec ce face-à-face entre Bouanga et Léon mais le portier auxerrois remportait son duel face à l'élément offensif stéphanois (3e). Supérieurs dans le jeu, les locaux ne laissaient pas grand-chose dans leur dos mais Charbonnier pouvait se procurer une petite occasion avec un tir non cadré (15e). De l'autre côté, Léon restait bien vigilant sur une frappe enroulée d'Aouchiche (31e). Mais au fur et à mesure, les Auxerrois bénéficiaient de plus d'espaces et Hein était servi tout seul sur la droite. Malheureusement, ce dernier manquait son contrôle devant Bernardoni (40e).

Léon, un match stratosphérique

Le match avec cet enjeu si important était donc bien tendu mais le score était toujours de 0-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la rencontre basculait rapidement. Après une occasion de Bouanga (46e), l'AJA ouvrait le score. Sur un superbe service d'Autret, Sakhi envoyait le ballon au fond des filets d'une sublime tête (51e, 0-1). À ce moment-là, l'ASSE était donc en Ligue 2 mais les Verts réagissaient juste après le but du KO manqué par Hein (67e). Car sur un corner frappé côté droit, Crivelli plaçait un puissant coup de tête que Camara frôlait pour égaliser à bout portant (76e, 1-1). Léon sauvait ensuite son équipe devant Nordin (84e) et Bouanga (87e) pour envoyer aussi les deux équipes en prolongation.

Durant celle-ci, les occasions étaient plutôt rares. C'est Coeff qui frappait le premier sans accrocher le cadre (102e) et Nordin lui répondait en tombant sur le portier de l'AJA Léon (105e). Dans la deuxième période de cette prolongation, Moukoudi plaçait un bon coup de tête sur corner mais le cadre se dérobait (108e). Mais c'est surtout Nordin qui avait la balle de match avec ce tir du droit, finalement capté en deux temps par Léon (120e). Résultat, l'avenir des deux clubs allait se jouer aux tirs au but. Après le raté direct de Boudebouz, qui butait sur un grand Léon, les Auxerrois ne tremblaient pas et marquer tous pour remonter en Ligue 1 (5 t.a.b à 4) ! L'AS Saint-Etienne, elle, évoluera en Ligue 2 dans quelques mois.