France - Japon : les compositions sont tombées

La phase de poules des Jeux Olympiques s'achève ce mercredi avec notamment un match entre la France et le Japon. Dos au mur, les Bleus doivent s'imposer et si possible avec deux buts d'écart contre le pays hôte pour rallier les quarts de finale. Sylvain Ripoll organise son équipe en 4-3-3 avec Paul Bernadoni dans les cages derrière Clément Michelin, Pierre Kalulu, Anthony Caci et Thimothée Pembélé. Téji Savanier, Lucas Tousart et Alexis Beka Beka se retrouvent dans l'entrejeu tandis que Randal Kolo Muani et Florian Thauvin accompagnent André-Pierre Gignac en attaque.

De son côté, le Japon se présente dans un 4-2-3-1 avec Kosei Tani comme dernier rempart derrière Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Takehiro Tomiyasu et Yuta Nakayama. Ao Tanaka et Wataru Endo constituent le double pivot. Seul en pointe, Ayase Ueda est soutenu par Ritsu Doan, Takefusa Kuba et Reo Hatate.

Les compositions

France : Bernadoni - Michelin, Kalulu, Caci, Pembélé - Savanier, Tousart, Beka Beka - Thauvin, Gignac, Kolo Muani

Japon : Tani - Sakai, Yoshida, Tomiyashu, Nakayama - Tanaka, Endo - Doan, Kubo, Hatate - Ueda