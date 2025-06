Portugal : Cristiano Ronaldo relance une finale spectaculaire contre l’Espagne

Cristiano Ronaldo a de nouveau répondu présent pour le Portugal en deuxième mi-temps, égalisant à la 61ème minute grâce à un superbe coup de volée au cœur de la surface après une perte de balle espagnole. A 40 ans, il inscrit ainsi son 138ème but en sélection, un exploit qu’il parvient à renouveler même en finale de la Ligue des Nations.

La suite après cette publicité

Ce but piqué entre les défenseurs montre sa vivacité d’esprit et son sens du positionnement, remettant les deux équipes à égalité à un moment clé du match. Il illustre aussi parfaitement la résilience portugaise, qui ne lâche jamais prise. Au-delà de l’exploit personnel, l’égalisation de Ronaldo relance la dynamique portugaise, créant du suspense pour la suite de la finale et mettant en lumière la capacité du capitaine à surgir au bon moment.