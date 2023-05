Bayern Munich : Oliver Kahn refroidit la piste Victor Osimhen

La suite après cette publicité

Auteur d’une saison ébouriffante couronnée par un titre de champion d’Italie avec Naples, 33 ans après le dernier, Victor Osimhen sera le grand animateur du marché des attaquants cet été. Le Nigérian, priorité du PSG mais également courtisé par Manchester United, devrait toutefois voir le Bayern Munich s’écarter du dossier. Dans un entretien accordé à Bild, le président directeur général bavarois, Oliver Kahn, a refroidi la piste après avoir pris connaissance du prix réclamé par les Partenopei pour leur joueur.

«Quand on parle d’un tel montant (la presse napolitaine évoque 160 millions d’euros), il faut se poser la question : le joueur vous offre-t-il une garantie pour cette somme ? Ce serait certainement un gros risque», a déclaré le dirigeant bavarois, indiquant que ce n’était pas dans les us et coutumes du Bayern Munich de dépenser d’aussi grosses sommes. Pour argumenter, Oliver Kahn a ensuite fait le parallèle avec Erling Haaland, également courtisé par le Bayern Munich cet été mais pour qui le club n’avait pas souhaité se soumettre.

