Ligue des Champions : Chelsea s'impose à Salzbourg et se qualifie pour les 8es de finale, Séville garde un petit espoir après sa victoire face à Copenhague

Retour de la plus prestigieuse des compétitions pour les clubs européens, la Ligue des Champions reprenait ses droits ce mardi à 18h45 avec deux rencontres programmées pour le compte de la 5ème journée. De son côté, Chelsea défiait le RB Salzbourg sur sa pelouse tandis que dans le même temps Séville recevait Copenhague au stade Ramón Sánchez Pizjuán. Dans la première rencontre, les Blues avaient l'occasion d'être automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en cas de victoire. Dans l'autre, les deux équipes se devaient de gagner pour espérer garder un petit espoir de voir la phase à élimination directe. A la Red Bull Arena de Salzbourg, après une bonne entame des joueurs de Graham Potter, les Taureaux tentaient de réagir afin de rééquilibrer les débats. Un véritable jeu d'échecs se mettait en place jusqu'à l'ouverture du score des Londoniens.

Alors que Christian Pulisic s'arrachait pour remiser dans la surface pour Kai Havertz, l'Allemand voyait sa frappe contrée par Maximilian Wöber revenir sur Mateo Kovačić dont la frappe en première intention terminait sa course dans la lucarne du gardien adverse (23e, 1-0). Après cette réalisation, la rencontre s'emballait et Pierre-Emerick Aubameyang avait trois occasions de doubler la mise mais à chaque fois Philipp Köhn se montrait intraitable face à l'attaquant gabonais (26e, 32e et 45e+1). Outre l'ancien attaquant de Barcelone, Kai Havertz essayait de battre le gardien suisse mais ce dernier se montrait le plus fort et écœurait l'Allemand (36e). A la pause, le portier maintenait ses coéquipiers en vie tant le score aurait pu être plus lourd sans ses interventions salvatrices. Et la bonne forme de leur gardien permettait aux joueurs de Matthias Jaissle de croire en l'égalisation au retour des vestiaires.

Chelsea qualifié pour les huitièmes de finale, Séville garde un espoir avant Dortmund - Manchester City

En effet, après la pause, la main de Mateo Kovačić n'était pas sanctionnée par l'arbitre de la rencontre, M. Sandro Scharer, puis par la VAR (48e). Mais dans la foulée, sur un déboulé de Maximilian Wöber qui se présentait devant la surface et centrait au second poteau, Junior Adamu pouvait alors dévier le cuir au fond des filets à la limite du hors-jeu (49e, 1-1). Quelques minutes plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang buttait à nouveau sur Philipp Köhn (52e) tandis que Jorginho déviait de la tête un corner botté par Conor Gallagher mais le buteur, Junior Adamu, intervenait sur sa ligne de but (53e). Les Blues prenaient ensuite le contrôle du ballon et la lumière venait de Kai Havertz. L'Allemand envoyait une superbe frappe enroulée à l'entrée de la surface dans la lucarne de Philipp Köhn avec l'aide de la transversale (64e, 2-1). Les Autrichiens ne s'avouaient pas vaincus et retournaient mettre la pression sur Kepa Arrizabalaga par l'intermédiaire de Benjamin Šeško dont la frappe était repoussée par le gardien espagnol (67e). Peu après, Strahinja Pavlović devançait la sortie du gardien des Blues mais Raheem Sterling sauvait sur sa ligne (69e).

A l'aube du dernier quart d'heure, Conor Gallagher enclenchait une frappe qui était contrée de justesse par Nicolas Seiwald (74e). Malgré une dernière occasion pour Amar Dedić (87e), les Blues tenaient les trois points jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette victoire, Chelsea est assuré de retrouver les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, alors que Salzbourg est à la merci de l'AC Milan et du Dinamo Zagreb, qui s'affrontent dans quelques minutes. Dans l'autre rencontre programmée à 18h45, Séville et Copenhague n'arrivaient pas à se montrer véritablement dangereux en début de match. Alejandro Gomez (2e) et Suso (6e et 19e) essayaient de mettre la pression sur Kamil Grabara mais le portier polonais n'avait pas à s'employer pour arrêter les frappes des deux attaquants sévillans. La rencontre finissait par s'emballer et Hakon Arnar Haraldsson trouvait Marko Dimitrovic sur une belle frappe enroulée (22e) tandis que Suso obligeait Kamil Grabara à se coucher pour préserver ses cages (34e). En deuxième période par contre, les deux équipes se rendaient coup pour coup jusqu'à l'ouverture du score des Rojiblancos. Avant cela, sur un corner mal repoussé des poings par le portier sévillan, le ballon revenait sur William Clem, à l'entrée de la surface, qui reprenait en première intention. Sa frappe topée lobait tous ses adversaires mais elle venait s'écraser sur le poteau (49e). Les gardiens se montraient ensuite intraitables à la suite d'une frappe enroulée dans la lucarne de Youssef En-Nesyri côté sévillan (55e) et des possibilités mal négociées par Hakon Arnar Haraldsson côté danois (59e et 60e).

Finalement, Alejandro Gomez adressait un superbe centre vers le point de pénalty pour son coéquipier marocain qui déviait alors le cuir à la limite du hors-jeu pour tromper Kamil Grabara (62e, 1-0). Dans les dix dernières minutes, Andreas Cornelius déviait le ballon de la tête sur Kevin Diks, laissé tout seul par la défense sévillane, dont la frappe battait Marko Dimitrovic mais le ballon s'écrasait à nouveau sur la barre avant de rebondir juste devant la ligne (82e). La chance des Danois était passée et Isco marquait alors le deuxième but synonyme de victoire pour les Sévillans grâce à une sublime frappe enroulée qui filait dans la lucarne du portier polonais adverse (88e, 2-0). Au classement, grâce à cette précieuse mais tardive victoire, Séville peut encore espérer se qualifier pour la phase à élimination directe même si cela s'annonce très compliqué. De son côté, Copenhague est éliminé de la Ligue des Champions et ne sera pas reversé en Ligue Europa. Un scénario cruel pour les Danois à l'issue de cette rencontre.