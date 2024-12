La cérémonie du Ballon d’Or africain a tourné au fiasco !

La CAF avait mis les petits plats dans les grands ce lundi soir. À l’occasion de la remise des prix des CAF Awards, toute l’Afrique était sur son 31 à Marrakech. Cette année, personne ne savait vraiment qui allait remporter la distinction suprême sur le continent : le Ballon d’Or africain. Alors que Serhou Guirassy et Ademola Lookman avaient une longueur d’avance depuis de longs mois, l’excellent début de saison d’Achraf Hakimi avec le Paris Saint-Germain avait instillé le doute dans la tête de plusieurs observateurs africains. Dès lors, l’éventualité de voir le Marocain emporter le trophée pour la première fois a été érigée en certitude assez rapidement après les informations concordantes de plusieurs sources qui allaient en ce sens.

Finalement, rien ne s’est passé comme prévu. Sous les yeux de sa famille et de Nasser Al-Khelaïfi, présent pour l’occasion, le défenseur droit marocain a vu Ademola Lookman l’emporter. Auteur d’une saison dernière plus que solide avec le Nigeria et l’Atalanta Bergame, l’attaquant de 27 ans avait réussi à se hisser en finale de la dernière CAN et avait remporté la Ligue Europa en inscrivant un triplé mémorable face à un Bayer Leverkusen invaincu jusque-là. Pour autant, malgré tous ces accomplissements, l’ancien de Fulham n’a clairement pas fait l’unanimité sur les réseaux sociaux, où beaucoup de Marocains ont remis en cause la légitimité de sa récompense.

Le Maroc crie au scandale, Yassine Benzia préfère en rire

Certains proches de l’ancien du Real Madrid en sélection sont même montés au créneau pour affirmer qu’il aurait mérité de glaner ce BO africain. C’est notamment le cas de Soufiane Rahimi et Rachid Benmahmoud. Alors que l’attaquant d’Al-Ain s’est affiché en story avec son ancien coéquipier aux JO avec un émoji médaille d’or, le coach adjoint de Walid Regragui en a fait de même en ajoutant un émoji qui hausse les épaules. Ce lundi, les Marocains n’ont pas été les seuls à crier au scandale contre la cérémonie du Ballon d’Or africain. En effet, nommé dans la catégorie du meilleur espoir africain avec son compatriote Oumar Diakité, Karim Konaté a fait part de son incompréhension après avoir vu Lamine Camara remporter ce titre pour la deuxième année de suite.

Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant du RB Salzbourg a partagé la célèbre photo de son aîné Didier Drogba lorsque ce dernier jouait à Chelsea et avait qualifié l’arbitrage du match face au FC Barcelone en 2009 de "put*** de honte". Pour finir, Yassine Benzia est également monté au créneau. Auteur d’un but magnifique face à l’Afrique du Sud avec l’Algérie, le joueur formé à l’OL était nommé dans la catégorie du plus beau but africain de l’année. Finalement, la distinction a été décernée à Mabululu, l’attaquant de l’Angola qui avait inscrit un but moins beau, selon l’ancien Lyonnais, lors de la dernière CAN. Sous la publication de la CAF qui annonce ce prix, l’attaquant de Qarabag a répondu avec des émojis qui pleurent de rire. Vous l’aurez compris, la cérémonie du Ballon d’Or africain de ce lundi est encore au travers de la gorge de beaucoup de personnes en Afrique…