OM : Valentin Rongier déçu après le nul contre Bordeaux

Alors que l'Olympique de Marseille a été contraint de partager les points sur sa pelouse, devant ses supporters au stade Vélodrome ce dimanche face aux Girondins de Bordeaux (2-2, 2ème journée de Ligue 1), Valentin Rongier (26 ans), a fait part de sa déception au micro de Prime Video Sport après le coup de sifflet final. L'ancien capitaine du FC Nantes a évoqué l'aspect mental et l'aspect physique pour tenter d'expliquer cette contre-performance.

La suite après cette publicité

«Oui, c'est décevant, surtout qu'on avait l'impression de maîtriser le match. À la mi-temps, on a dit qu'il fallait continuer et faire attention de ne pas prendre un but pour ne pas relancer le match. C'est regrettable mais on n'a pas le droit de ne pas repartir avec la victoire. On aurait pu attendre une plus grosse réaction, c'est vrai. Sur le terrain, c'est plus difficile. L'équipe a été touchée mentalement par l'égalisation. C'était dur avec la chaleur en plus, pour les 2 équipes bien sûr, je ne cherche aucune excuse, mais les conditions étaient particulières. A nous de faire, mieux, ici, chez nous. Au Vélodrome, on ne peut pas laisser passer des matchs comme ça.»