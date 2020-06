Bayer Leverkusen : la pépite Kai Havertz a fait son choix

La suite après cette publicité

À chaque période de transferts, un nom sort du lot et attise toutes les convoitises. On a eu Kylian Mbappé, puis Erling Braut Haaland et maintenant nous avons Jadon Sancho et Kai Havertz, deux éléments qui nous viennent de Bundesliga. Le second nommé évolue au Bayer Leverkusen et affiche des statistiques affolantes sur les dernières semaines. Avant sa blessure, il était impliqué sur 17 buts du Bayer (10 buts, 7 passes décisives) toutes compétitions confondues en 2020.

Ce mercredi, contre Cologne, il était de retour de blessure. Et il s'est encore offert un but et une passe décisive pour Moussa Diaby, offrant la victoire aux siens par le score de trois buts à un. S'il garde la tête sur les épaules, il se sait scruter par les plus grands clubs européens. Rien qu'en Angleterre, Chelsea lui fait les yeux doux et ne désespère pas de pouvoir le recruter. Le Bayer, depuis quelque temps, demande d'ailleurs 100 millions d'euros pour son attaquant sous contrat jusqu'en 2022.

Le prêt de Renier dans la balance ?

Mais visiblement, l'international allemand de 21 ans aurait déjà fait son choix pour son futur club. Selon les informations de Marca il aurait choisi le Real Madrid, qui lui fait aussi les yeux doux, comme toujours quand un jeune crack émerge sur la planète football. Avec les difficultés financières liées à la crise du coronavirus, les clubs doivent être inventifs pour faire leurs emplettes et c'est aussi le cas des Merengues cette saison.

Pour autant, le joueur serait déterminé à rejoindre la capitale espagnole, l'aurait fait savoir et surtout aurait glissé aux dirigeants madrilènes qu'il pouvait attendre encore un peu voire même une année de plus. Mais les Espagnols ont une idée derrière la tête. Depuis un moment, l'écurie allemande veut le Brésilien Renier en prêt. Alors que le Bayern Munich semble s'être éloigné de la course à la signature d'Havertz, le Real Madrid pourrait bien avoir le champ libre.