Ligue des Champions : Manchester City écarte tranquillement le Borussia Mönchengladbach et file en quarts

Leader incontesté de Premier League, Manchester City a atterri à Budapest plein de certitudes avant son huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Mönchengladbach. Vainqueurs à l’aller sur le score de 2 buts à 0, les partenaires de Bernardo Silva ne craignaient pas vraiment une remontada des Allemands. D’autant que les Citizens partaient avec les faveurs des statistiques. City et Gladbach se sont affrontés à cinq reprises dans cette compétition et les Anglais n’ont jamais perdu (4 succès, 1 nul).

Largués en Bundesliga (10es du classement à 11 points de la 4e place), les hommes de Marco Rose sont dans une forme pitoyable. C’est simple, depuis que le technicien a officialisé son futur départ au Borussia Dortmund le 15 février dernier, son équipe a enchaîné six revers de rang, toutes compétitions confondues. Sur le papier, un exploit face aux Citizens était donc fortement improbable.

Un match plié en 18 minutes

Pour valider son ticket pour les quarts de finale, et malgré le statut d’énorme favori de son club, Pep Guardiola n’a pas aligné d’équipe bis puisque Kevin De Bruyne, Ruben Dias, João Cancelo, Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez et Bernardo Silva étaient présents dès le coup d’envoi. À noter toutefois que le coach espagnol s’est permis le luxe de n’aligner aucun vrai attaquant de métier, Sergio Agüero et Gabriel Jesus démarrant sur le banc de touche.

Ce qui n’a pas nui au potentiel offensif des Mancuniens. Dès le coup d’envoi, les partenaires de Mahrez ont immédiatement confisqué le cuir. Et après une première alerte signée Foden (7e), City a plié la rencontre avant même le quart d’heure de jeu. Kevin De Bruyne a profité d’un excellent pressing de Riyad Mahrez pour récupérer un ballon à l’entrée de la surface, avant d’envoyer un missile du gauche dans le but de Sommer, tuant rapidement tout espoir de remontada, même s’il était infime (1-0, 13e). Son premier but de la saison en Ligue des Champions.

Gladbach n'a rien fait

Condamné à marquer au moins trois buts pour voir un miracle se produire, Gladbach a définitivement été fixé sur son sort quand Ilkay Gündogan, après une percée de Foden, s’en est allé tromper Sommer d’une frappe croisée imparable, cinq minutes seulement après l’ouverture du score (2-0, 18e). À la mi-temps, la messe était dite.

Au retour des vestiaires, rien n’a changé. City tenait toujours le cuir et gérait tranquillement son avance. Mahrez a bien eu une double occasion d’aggraver le score (66e), mais le tableau d’affichage n’a plus bougé. Pep Guardiola s’est ensuite contenté de faire tourner son équipe en attendant le coup de sifflet final. Gladbach enchaîne donc une septième défaite consécutive, toutes compétitions confondues, tandis que City rejoint le PSG, Porto, le Borussia Dortmund, le Real Madrid et Liverpool en quarts de finale.

