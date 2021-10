Manchester United - Everton : les compositions officielles

Début de la septième journée de Premier League ce samedi avec un alléchant Manchester United - Everton, à Old Trafford. Du côté de Manchester United, qui a joué il y a trois jours contre Villarreal en Ligue des champions (victoire 2-1), Ole Gunnar Solskjaer effectue quelques changements. Aaron Wan-Bissaka retrouve notamment son couloir droit, Fred remplace Paul Pogba, alors qu'Anthony Martial et Edinson Cavani sont titulaires. Exit donc Cristiano Ronaldo.

La suite après cette publicité

En face, l'Everton de Rafael Benítez, privé de Seamus Coleman, Richarlison, Andre Gomes et Dominic Calvert-Lewin, s'articule en 4-2-3-1, avec le double pivot Abdoulaye Doucouré/Allan au milieu, Salomón Rondón en pointe et le jeune Anthony Gordon à gauche.

Les compositions d'équipes :

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Lindelöf, Shaw - McTominay, Fred - Greenwood, Fernandes, Martial - Cavani

Everton : Pickford - Godfrey, Mina, Keane, Digne - Allan, Doucouré - Townsend, Gray, Gordon - Rondón

⚠️ 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒! ⚠️



Here's how we line up against @ManUtd...



One change as Iwobi misses out and Gordon comes in. 🔄



COYB! 👊 #MUNEVE pic.twitter.com/0cr9G1KYlL