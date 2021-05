ASSE : Saïdou Sow prolonge aussi

Après avoir annoncé la prolongation de contrat d'Etienne Green, l'ASSE a officiellement prolongé le contrat de Saïdou Sow. À 18 ans, il est l’un des jeunes joueurs formés à Saint-Étienne a avoir émergé en équipe première cette saison. Le défenseur franco-guinéen, natif de Conakry, qui a disputé presque 1 000 minutes cette saison sous le maillot vert en Ligue 1 a officiellement prolongé son bail avec le club stéphanois.

La suite après cette publicité

Celui qui a également découvert la sélection guinéenne, menée par Didier Six, en octobre dernier (2 sélections) avait jusque-là un bail le liant à l’ASSE jusqu’en 2023. Le club n’a cependant pas communiqué sur son nouveau contrat. Claude Puel en a profité pour louer les qualités du jeune joueur. « Saïdou est passé directement des U19 au groupe professionnel sans pouvoir s'aguerrir avec la réserve. Il a beaucoup travaillé son jeu de tête, son placement et ses relances. Il est ainsi devenu plus fiable. Saïdou est un garçon très à l'écoute. S'il garde la même démarche dans l'approche de son métier, il réalisera encore de gros progrès. »