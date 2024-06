L2 : Yohan Bilingi va s’engager deux saisons à Pau

En fin de contrat du côté de l’USL Dunkerque, Yohan Bilingi (25 ans) n’a pas prolongé son bail au sein du club nordiste. Pour autant, le natif d’Alfortville va rapidement retrouver un nouveau challenge. Comme nous vous révélions dernièrement, le droitier d’1m82 était dans le viseur de plusieurs écuries de Ligue 2, et notamment Pau.

Séduit par le discours et l’expérience de Luis De Sousa, directeur sportif des Maynats, l’arrière latéral droit, au profil polyvalent, a bel et bien décidé de rejoindre l’équipe entraînée par Nicolas Usaï. Selon nos dernières informations, celui qui a inscrit un but et délivré une passe décisive en 36 matches toutes compétitions confondues la saison dernière va, en effet, s’engager deux saisons en faveur de Pau.