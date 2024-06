Manchester United a une nouvelle priorité pour l’après-Ten Hag

Annoncé depuis plusieurs semaines sur le départ, Erik ten Hag pourrait prochainement quitter Manchester United. Dans cette optique, les dirigeants des Red Devils s’activent d’ores et déjà pour trouver le profil idoine qui viendra s’asseoir sur le banc mancunien en lieu et place du Batave. Dernièrement, la presse anglaise citait, à ce titre, plusieurs noms tels que Thomas Frank, Roberto De Zerbi, Thomas Tuchel ou encore Mauricio Pochettino mais un nouveau favori se dégage.

En effet, d’après les dernières informations du Daily Mail, Gareth Southgate, qui s’apprête à disputer l’Euro 2024 avec l’Angleterre, est la principale cible des Mancuniens. Un dossier qui s’annonce cependant complexe puisque le technicien de 53 ans pourrait prolonger son aventure chez les Three Lions et refuse, pour l’heure, d’évoquer son avenir. Dès lors, Sir Jim Ratcliffe et INEOS devront attendre la mi-juillet, soit après l’Euro, pour discuter avec Southgate, ce qui complique un peu plus le processus.