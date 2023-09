Toulouse : Zakaria Aboukhlal éloigné des terrains plusieurs mois

C’est une mauvaise nouvelle que viennent d’apprendre les supporters du Toulouse FC. En effet, dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club occitan vient d’annoncer la longue indisponibilité attendue pour l’attaquant international marocain Zakaria Aboukhlal, sorti sur blessure lors du match nul acquis sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise jeudi soir en Ligue Europa (1-1). Un pépin physique qui pourrait également compromettre ses chances de disputer la CAN 2023 avec le Maroc, en Côte d’Ivoire à l’hiver 2024.

«Notre attaquant Zakaria Aboukhlal sera éloigné des terrains plusieurs mois… De nouveaux examens vont être réalisés afin d’en savoir plus sur la nature de sa blessure et la durée de son absence. Le Club et le groupe envoient toutes leurs forces à Zak’ !», a annoncé le TFC sur son compte Twitter. Pour rappel, l’international des Lions de l’Atlas aux 20 sélections (3 buts) a déjà inscrit trois réalisations dans le début de saison des Violets, actuels treizièmes de la Ligue 1 après 5 journées.