Andoni Zubizarreta nouveau consultant de Téléfoot

Ce mardi était un grand jour pour Mediapro et Téléfoot. Aujourd'hui, le nouveau diffuseur de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue des Champions présentait sa grille des programmes ainsi que ses présentateurs et les consultants qui les accompagneront. Et parmi eux, on retrouvera un nom bien connu par tous les passionnés de ballon rond et notamment les supporters de l'Olympique de Marseille.

En effet, Andoni Zubizarreta apportera son analyse à Téléfoot, la chaîne du foot. Il sera l'un des consultants de la chaîne lors des soirées de Ligue des Champions. Encore directeur sportif du club phocéen il y a quelques mois, l'Espagnol reprend donc du service sur un terrain où on ne l'attendait pas vraiment.