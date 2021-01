OM - Stade Rennais : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est un joli choc qui nous attend ce samedi soir (21h, à suivre en direct sur Foot Mercato) au Vélodrome, où l'Olympique de Marseille défiera le Stade Rennais. Les Phocéens ont connu une nouvelle semaine mouvementée, avec un André Villas-Boas qui a confirmé son départ en fin de saison, et où les tensions au sein même de l'effectif ont encore fait beaucoup parler.

Et sur le terrain, ce n'est pas bien glorieux pour les Marseillais, qui restent sur trois défaites de rang en championnat. Une série qui les a considérablement décroché de la lutte pour une place en Ligue des Champions après un début de saison plus que satisfaisant niveau résultats. En face, Rennes a également un peu ramé ces dernières semaines, mais les Bretons, quatrièmes, peuvent s'appuyer sur cette victoire 2-1 face aux Phocéens à la mi-décembre.

Milik devrait être titulaire

Pour ce match, l'entraîneur portugais de l'OM va aligner Mandanda dans les cages, alors que Sakai sera toujours là à gauche en raison de l'absence d'Amavi. Caleta-Car, Alvaro et Lirola compléteront la défense. Au milieu, on retrouve ce duo Gueye-Camara, avec un trio composé de Radonjic, Payet et Thauvin pour servir un Arkadiusz Milik titulaire sur le front de l'attaque.

En face, on retrouvera un onze composé de Gomis dans les buts, avec une ligne de quatre Maouassa-Aguerd-Da Silva-Traoré devant lui. Nzonzi et Camavinga composeront l'entrejeu breton. Grenier sera là devant eux, épaulé par Bourigeaud et Doku sur les flancs. Martin Terrier aura lui le rôle d'attaquant de pointe.