Tottenham : Antonio Conte tance les supporters des Spurs

Défait (1-2) dans le choc face à Liverpool, ce dimanche, Tottenham n'a pas su confirmer sa belle semaine après sa qualification, in-extremis, en terres marseillaises. Présent en conférence de presse, Antonio Conte, le coach des Spurs, n'a pas manqué d'exprimer sa frustration. Plus que le résultat des siens, désormais quatrièmes au Royaume de Sa Majesté, c'est bien l'attitude de certains supporters qui a échaudé le tacticien italien. «Nous devons montrer un grand respect à nos fans parce qu'ils paient les billets. En même temps, si vous me demandez si j'étais un peu déçu (par les sifflets), oui. Il est important à chaque instant d'être honnête. Je continue à répéter la même situation depuis le début de la saison», a-t-il d'abord indiqué, avant de détailler son propos.

«Nous venons de commencer un processus et après un an, nous avons fait beaucoup d'améliorations. Si quelqu'un pense que nous sommes déjà prêts à gagner, je dois être honnête et dire que ce sera vraiment, vraiment difficile. Liverpool est un bon exemple. Lorsque vous commencez un processus, vous avez besoin de temps et de patience. Si les gens peuvent comprendre cela, tout va bien. Nous sommes loin des autres équipes qui peuvent gagner et dont les effectifs sont plus forts. Tout le monde veut gagner - je suis le premier à vouloir gagner - mais laissez-nous du temps et de la patience. Nous verrons à la fin de la saison ce qui se passera».