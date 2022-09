EdF : Didier Deschamps en remet une couche sur Olivier Giroud

La suite après cette publicité

Olivier Giroud marche sur l'eau. Auteur d'un bon début de saison avec l'AC Milan, l'attaquant de 35 ans a effectué un retour gagnant avec l'équipe de France, puisqu'il a été impliqué sur les deux buts contre l'Autriche, en Ligue des Nations jeudi (2-0). «Didier Deschamps a ce pouvoir de décision, on s'est parlé, il m'a dit que j'allais débuter, on a parlé de tout. Je lui ai simplement dit que je n'étais pas dans une position de demandeur. On a évoqué mon sujet, je lui ai dit que je serai à 100% derrière l'équipe, sans état d'âme», expliquait l'intéressé au micro de RTL, après la victoire au Stade de France.

À la veille d'un dernier match décisif au Danemark, pour éviter d'imiter l'Angleterre et d'être reversé en Ligue B, Didier Deschamps a évoqué plusieurs fois le cas d'Olivier Giroud. «Il y a beaucoup de soutien apporté à Oliver et il le mérite. N'interprétez pas ce que je vais dire, mais je n'implique pas les joueurs dans la sélection ou la sélection des joueurs. Ce n'est pas leur rôle. Je ne vais pas reparler de l'engouement qu'il y a. Tant mieux pour Olivier», a-t-il expliqué en conférence de presse.

Giroud au Qatar ? «Réponse : début novembre»

Également questionné sur la question du temps de jeu d'Alphonse Areola avec West Ham, Didier Deschamps en a profité pour comparer le cas du gardien des Bleus - qui devrait être aligné dimanche soir - à celui du buteur des Rossoneri. «Il y a des joueurs de champs qui ne jouent pas, si je prends un exemple qui va vous faire plaisir, il y a Olivier Giroud. Combien de temps a-t-il été appelé sans jouer ou en jouant très peu ? Il y a quelques mois, ce n'était pas la même réalité».

Cependant, le buteur de l'AC Milan n'a plus systématiquement été appelé et a profité de la blessure de Karim Benzema pour revenir dans le groupe. Mais l'ex-Montpelliérain n'est pas encore assuré d'aller au Qatar, pour le Mondial. «À certaines périodes, il aurait pu avoir ce soutien-là, pendant une compétition où il n'a pas marqué et cela n'a pas empêché l'équipe de France d'être performante. Olivier... à lui de maintenir. Je sais ce qu'il est capable de faire, il a des affinités avec des joueurs plus que d'autres, mais il a toujours eu un esprit collectif. Réponse : début novembre», a conclu le sélectionneur des Bleus.