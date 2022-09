Équipe de France : Olivier Giroud peut-il bousculer les plans de Didier Deschamps à deux mois du Mondial ?

La suite après cette publicité

De retour chez les Bleus en l'absence de Karim Benzema, blessé, Olivier Giroud a largement saisi l'opportunité que Didier Deschamps lui a offerte, ce jeudi soir, contre l'Autriche (2-0). Aligné aux côtés de Kylian Mbappé dans le 3-4-1-2 de l’équipe de France, le buteur de l’AC Milan a, en effet, pesé sur cette rencontre et plus particulièrement sur la défense autrichienne. Résultat ? Un but, le 49ème sous le maillot tricolore, une passe décisive et une nouvelle prestation de haute volée à la pointe de l'attaque française. Qu'importe les printemps qui défilent, celui qui est devenu, à 35 ans et 357 jours, le plus vieux buteur de l'histoire des Bleus - dépassant Roger Marche, buteur à 35 ans et 287 jours en décembre 1959 contre l'Espagne - continue de briller, et ce malgré un contexte plus que difficile à gérer.

Olivier Giroud revient à deux longueurs de Thierry Henry !

Relégué dans la hiérarchie depuis plusieurs mois, le natif de Chambéry n'abandonne guère et veut toujours croire en sa bonne étoile. Profitant de la moindre occasion pour se mettre à son avantage, Giroud a, une fois n'est pas coutume, enflammé le Stade de France et ses 70 000 spectateurs ce jeudi soir. Buteur de la tête - sur un caviar d'Antoine Griezmann - le Milanais (49 en 113 capes depuis 2011), qui a récolté la note de 7,5 par notre rédaction, s'est ainsi rapproché des 51 buts de Sa Majesté Thierry Henry. Une nouvelle performance de première ordre pour celui qui continue d'affoler la Serie A sous le maillot des Rossoneri (5 buts et 1 passe décisive en 9 matches toutes compétitons confondues depuis le début de la saison). Précieux dans la conservation du ballon, omniprésent dans les circuits de passes, impérial dans les airs, à l’image de son but, Giroud a également brillé par son jeu de déviation, apportant une certaine fluidité sur le front de l’attaque.

Passeur décisif sur l’ouverture du score de Kylian Mbappé, auteur d’un rush étincelant, l’ancien attaquant de Chelsea a (encore) tenu son rang, montrant - au passage - à son sélectionneur qu’il pouvait s’appuyer sur lui. Suffisant pour espérer voir le Qatar ? «Je n’ai pas dit que j’allais m’en priver. Vous tirez des conclusions», a indiqué, en ce sens, Didier Deschamps, interrogé par la chaîne L’Equipe sur une éventuelle présence de l’attaquant de l’AC Milan à la Coupe du monde qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre prochain. Relancé sur le sujet, en conférence de presse, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille n'a alors pas manqué de louer l'attitude et la régularité de son protégé. Sans pour autant préciser que sa place au Mondial était acquise. Loin s'en faut.

Le Qatar, rêve ou réalité ?

«Il a marqué, tant mieux pour lui. Il est dans un excellent état d’esprit, il a participé à beaucoup d’animations et d’actions offensives. Comme quasi-systématiquement. Il s’est trouvé dans des situations très très très (il insiste) compliquées ces dernières années, avec peu de temps de jeu ou pas du tout, et à chaque fois qu’il était en équipe de France, il était performant. C’est très bien pour l’équipe de France. Je suis très content pour Olivier, il le mérite. Si je l’appelle et si je le mets, c’est pour qu’il soit bon et qu’il marque des buts. Qu’il continue à être performant. (...) Est-ce que je vous ai dit qu’il y sera ou qu’il n’y sera pas ? Ni l’un, ni l’autre. Il faudra attendre le mois de novembre. Il fait tout pour faire en sorte d’y être, mais comme il y a beaucoup de concurrence à tous les postes», a ainsi admis Didier Deschamps.

Pour rappel, le sélectionneur de 53 ans rappelait, récemment dans Telefoot, qu'Olivier Giroud n'avait plus le même statut chez les Bleus. «J’ai toujours considéré qu’un joueur qui a un statut doit garder le même statut en équipe de France. Humainement, c’est très difficile lorsqu’on ne le conserve pas». Une manière de ne pas trop donner de faux espoirs au numéro 9 du soir ? Une chose est sûre, de par son impact, son profil si particulier et sa régularité, Giroud apparaît plus que jamais comme un candidat sérieux au prochain Mondial. Interrogé sur la prestation de ce dernier, Kylian Mbappé semble, lui aussi, valider l'apport du Rossonero. «On s’est bien entendus, c’était une super rencontre, même avec Antoine (Griezmann), car il a joué plus haut aujourd’hui. On a réussi à combiner, à parler le même football, c’était satisfaisant. En plus, il a pu marquer et se rapprocher du record de Titi, je pense que, pour lui, c’est une bonne soirée. Un plus pour nous ? Bien sûr ! Quand t’es le deuxième meilleur buteur de l’équipe de France, si t’es pas un plus, tu ne seras jamais un plus ! Il nous a encore rendu service aujourd’hui». Reste désormais à savoir si la dernière sortie des Bleus, ce dimanche face au Danemark, suffira à Olivier Giroud pour définitivement convaincre son sélectionneur de ne pas le boycotter... pour le Qatar.