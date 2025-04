Barça : Hansi Flick a des doutes sur Dani Olmo

Ce lundi, Hans Dieter Flick (60 ans) était de passage en conférence de presse. De retour chez lui, en Allemagne, il était très attendu par les journalistes, curieux d’en savoir plus sur sa nouvelle aventure au FC Barcelone. L’ancien coach du Bayern Munich a été questionné sur ses ambitions avec les Culés ou encore les cas Robert Lewandowski et Wojciech Szczęsny.

Il a aussi été question de Dani Olmo (26 ans), qu’on connaît bien en Allemagne depuis son passage au RB Leipzig. Mais il n’est pas certain qu’il soit sur le pré demain en 1/4 de finale de C1 face au BVB. « On verra s’il peut jouer demain et s’il peut récupérer pour le week-end. Il a beaucoup de qualités, mais c’est vrai qu’on n’a pas toujours pu compter sur lui à cause des blessures. Malgré tout, on est très heureux de le retrouver.» Réponse demain soir à 21 heures…