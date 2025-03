Espoirs : les Bleuets s’imposent contre l’Angleterre au terme d’un scénario fou

C’était la rentrée pour l’équipe de France, mais aussi pour les Espoirs. En préparation du prochain Euro en juin, la troupe de Gérald Baticle affrontait l’Angleterre, ce vendredi soir à Lorient. Avec Lukeba, Ekitike, Millot, Akliouche, Cherki ou encore Odobert, les Bleuets devaient se frotter à Elliott (Liverpool), Rico Lewis (Manchester City) ou encore McAtee (Manchester City) côté Three Lions. Un jeune casting XXL, dans lequel il fallait rassurer avant l’été.

Et le match a très vite été animé, avec l’ouverture du score anglaise signée McAtee, servi par Philogene (1-0, 2e). Un avantage de courte durée, puisque Merlin égalisait dans la foulée sur un service de Cherki (1-1, 4e). Ce match fou ne s’arrêtait plus et sur une magnifique passe lobée de Cherki, encore lui, Ekitike donnait rapidement l’avantage aux Bleuets (2-1, 7e). Cela allait dans tous les sens en moins de dix minutes et avant la mi-temps, Ekitike s’offrait un doublé d’une belle talonnade (3-1, 35e).

Ekitike et Cherki en grande forme

Pour le plus grand bonheur du Moustoir, Elliott relançait encore le suspense quelques instants plus tard avant la pause (3-2, 37e). La seconde période de ce match irrespirable repartait ensuite de la même manière, avec un triplé d’Ekitiké à la suite d’un déboulé d’Odobert (4-2, 55e). L’Angleterre ne lâchait rien et Delap venait relancer encore le suspense (4-3, 61e) et les Three Lions ont ensuite eu beaucoup de regrets… car Elliott loupait un penalty crucial pour permettre à l’Angleterre d’égaliser (68e).

Et à la suite d’un beau mouvement, Cherki mettait enfin fin au débat en inscrivant le but du break (5-3, 73e). Malgré quelques frayeurs en fin de match (81e), les Bleuets validaient un succès de taille et plusieurs certitudes en vue du Championnat d’Europe face à une Angleterre qui n’aura rien lâché jusqu’au dernier but tricolore, qui a entraîné le carton rouge d’Hutchinson (87e). Il restera un deuxième match amical à valider pour les hommes de Gérald Baticle en Slovaquie, lundi.