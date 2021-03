Pays-Bas : Mitchel Bakker et Sven Botman à l'Euro Espoirs

Les Pays-Bas ont dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour la phase de poules de l'Euro Espoirs qui se déroulera fin mars (au menu, l'Allemagne, la Hongrie et la Roumanie).

Et on y trouve notamment deux joueurs de Ligue 1 : le latéral gauche Mitchel Bakker (20 ans, Paris SG) et le défenseur central Sven Botman (21 ans, LOSC).