OM : Jean-Louis Gasset réserve des surprises dans son onze de départ

Avant d’aborder ce 8e de finale retour de Ligue Europa contre Villarreal, l’OM est fatigué. Le marathon de 7 matchs à disputer en 25 jours se termine dimanche prochain avec le déplacement sur la pelouse du Stade Rennais. Pour économiser les organismes, Jean-Louis Gasset assure qu’il n’enverra pas son équipe type ce jeudi soir pour la revanche contre le Sous-marin jaune.

«On va mettre les joueurs les plus frais, révèle le technicien en conférence de presse à la veille du coup d’envoi. Ce matin, il y avait encore quelques séquelles physiques de la deuxième mi-temps contre Nantes. On n’a pas encore mis l’équipe en place. Je donnerai l’équipe demain matin.» On devrait donc assister à quelques surprises dans la composition de départ.