Le FC Barcelone commence à en avoir ras le bol du PSG

La suite après cette publicité

Ces dernières années, le PSG et le FC Barcelone ont vu naître une certaine rivalité. La Remontada, le feuilleton Neymar et son faux retour en Catalogne, les intérêts pour Verratti et Marquinhos, et maintenant l'épisode Messi, avec des déclarations de Leonardo qui sont très mal passées en Catalogne. Joan Laporta, favori pour prendre les commandes du club lors des élections du mois de mars, a ainsi fracassé à le PSG à plusieurs reprises dernièrement.

Et en interne, on commence vraiment à en avoir marre du club de la capitale française, comme l'explique Mundo Deportivo. Il n'y a pas que les déclarations du directeur sportif parisien qui n'ont pas plu, mais aussi celle de bon nombre de joueurs, comme Di Maria, Neymar et Paredes, ou même Mauricio Pochettino. Les Barcelonais ont ainsi interprété ces propos à répétition comme un énorme manque de respect vis à vis de l'institution catalane.

Les Parisiens se voient trop beau selon les Barcelonais

C'est aussi, toujours d'un point de vue blaugrana, une tentative de déstabilisation avant cette double opposition en Ligue des Champions. Au sein du club barcelonais, il y a un autre point qui fâche : on a l'impression d'être pris de haut par le Paris Saint-Germain, et les Catalans pensent que les Parisiens se voient trop favoris pour ce duel, sous-estimant l'équipe de Ronald Koeman qui revient pourtant très bien en ce moment.

De quoi envenimer ce double choc qui s'annonce déjà tendu, alors que le média catalan explique que le groupe barcelonais est plus uni que jamais, notamment après les révélations de la presse espagnole sur le salaire de Lionel Messi. Autant dire qu'on va se régaler le 16 février puis le 10 mars !