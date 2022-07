MU : les premiers mots de Lisandro Martinez

Dans un entretien accordé au média officiel du club, le défenseur central argentin Lisandro Martinez n'a pas caché sa joie de rejoindre les rangs de Manchester United, qui a payé plus de 67 millions d'euros bonus compris pour le libérer de ses trois années de contrat restantes. «C'est un honneur de rejoindre ce grand club de football. J'ai travaillé si dur pour arriver à ce moment et, maintenant que je suis ici, je vais me dépasser encore plus», a-t-il d'abord déclaré dans le communiqué du club mancunien.

L'international de l'Albiceleste (7 sélections) a également eu un mot pour son ancien club, l'Ajax Amsterdam, qu'il a rejoint à l'été 2019 : «j'ai eu la chance de faire partie d'équipes à succès dans ma carrière et c'est ce que je veux poursuivre à Manchester United. Il y aura beaucoup de travail pour arriver à ce moment, mais je crois fermement que, sous la direction de ce manager et de ces entraîneurs, et avec mes nouveaux coéquipiers, nous pouvons y arriver. Je tiens à remercier l'Ajax et ses supporters pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté. J'ai passé des moments incroyables là-bas, mais je pense que le moment est venu de me tester dans un autre environnement. Maintenant, je suis dans le club parfait pour le faire.»