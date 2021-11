FC Barcelone : nouvelle sortie médiatique cinglante contre Lionel Messi !

C’était l’un des feuilletons du dernier mercato estival. Alors qu’il pensait prolonger son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi (34 ans) a eu la mauvaise surprise d’apprendre que son club de cœur ne pouvait pas lui offrir de nouveau contrat. Officiellement, le patron des Culés, Joan Laporta, avait indiqué que la situation financière du Barça et les exigences de LaLiga avaient forcé les Blaugranas à prendre cette terrible décision.

Une explication qui n’avait pas vraiment plu à Messi. L’Argentin avait d’ailleurs tenu à répondre publiquement à son ancien président. Aujourd’hui, ce dossier a été remis au gout du jour. La raison ? Un certain José Elias a lâché une petite bombe sur l’ex-numéro 10 catalan. Président d'Audax Renovables et principal garant du conseil d'administration du FC Barcelone, Elias a signé des propos qui vont faire réagir en Catalogne.

«Il a un âge où il ne peut plus être au Barça»

Mais aussi du côté du camp des Loges, où s’entraîne La Pulga. « On voyait la fin de Messi arriver. Il fallait renouveler l’équipe et c’était impossible avec Messi. Il a un âge où il ne peut plus être au Barça. Pour faire du Barça une équipe qui gagne, ça passe par un projet post Messi. Il fallait prendre une décision à un moment donné », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Sport, avant de conclure.

« Messi ne pleurait pas parce qu’il quittait le Barça, c’était pour une accumulation de choses. Le cycle de Messi se terminait. Mais il avait fait sa vie à Barcelone et toute sa famille y était parfaitement intégrée. Le Barça avait des limites économiques et organisationnelles. Il y a trois raisons pour lesquelles il ne pouvait pas rester. » Lionel Messi sera ravi de l’apprendre.