Real Madrid : les dessous de l’adaptation de Kylian Mbappé

Entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé, l’amour a duré sept ans. Ou peut-être un peu moins. Recruté par le club de la capitale en 2017, l’ancien joueur de l’AS Monaco a rapidement conquis le cœur des Franciliens. Mais comme dans toutes les histoires d’amour, il y a eu des hauts et des bas. Le Bondynois a été au centre de plusieurs polémiques. Et l’an dernier, quelque chose s’est cassé avec la direction parisienne, notamment Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG n’a pas accepté que l’attaquant refuse de lever son option pour prolonger jusqu’en 2025 et qu’il parte libre. Envoyé dans le loft, le capitaine des Bleus a été par la suite réintégré pour vivre sa dernière saison sous le maillot du PSG. Ensuite, il a rejoint le Real Madrid. Un nouveau départ pour Mbappé, qui a encore quelques soucis financiers et juridiques à régler avec Paris. Mais à l’écouter, cela ne pollue pas vraiment son esprit et sa vie, lui qui est heureux de se lancer dans une nouvelle aventure loin de son pays.

Présenté le 16 juillet dernier devant 80 000 spectateurs au stade Santiago-Bernabéu, il a vécu un moment fort de sa vie de joueur et d’homme. D’ailleurs, The Athletic révèle que ses parents, Fayza Lamari et Wilfrid Mbappé, ont été impressionnés par l’accueil reçu par leur progéniture. Idem pour les anciens joueurs Raul et Alvaro Arbeloa, tous deux surpris par l’incroyable ambiance. Après cela, le joueur né en 98 a profité de quelques jours de congés avant de retrouver le groupe espagnol. Titulaire lors de la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta, il a ouvert son compteur but et remporté son premier trophée à Madrid. La suite a été un peu plus compliquée pour l’attaquant, qui a dû trouver ses marques et des automatismes avec ses coéquipiers. Pas forcément à son avantage dans le jeu, il a été muet durant trois journées avant d’inscrire un doublé face au Betis juste avant la trêve internationale de septembre. Après ces quelques semaines passées dans son nouveau club, Marca a d’ailleurs décidé de tirer un premier bilan, au-delà du terrain et du jeu.

Mbappé a été surpris

Le média ibérique explique que le Français, qui a admis avoir des difficultés, a été agréablement surpris par ses premiers pas à Madrid. «Mbappé ne s’attendait pas à un bon traitement de la part du Real Madrid après une année impossible au PSG (…) Kylian Mbappé déborde de bonheur. Et on ne le dit pas à cause des deux buts marqués contre le Betis. Le Français est dépassé par ce qu’il a trouvé à Madrid, quelque chose de très loin des attentes fixées avant son apparition dans la capitale espagnole. La vérité est qu’il ne s’attendait pas à l’accueil qu’il a reçu lors de son premier mois à Madrid. L’attaquant pensait et supposait qu’il lui faudrait passer par une période d’essai pour convaincre les supporters du Real Madrid, mais ce n’était pas nécessaire. Ces quatre premières semaines lui ont servi, après une année pleine de tensions en tous genres dans ses relations avec les dirigeants du PSG et qui a transformé ses derniers mois en un petit enfer, à se rendre compte de la justesse de sa décision de quitter sa scène parisienne et céder la place à une novelle vie au Real Madrid. Depuis le premier jour où il a foulé le sol espagnol en tant que joueur du Real Madrid, tout a été des expériences positives, tant du côté des supporters du club blanc que de tous ceux qui ont peu ou rien à voir avec le Real Madrid et qui ont montré respect envers le Français.»

Ce dernier a aussi convaincu tout le monde. Il s’est renseigné avant son arrivée sur la vie à Madrid, dans le club et le vestiaire. Une fois sur place, il a été comme un poisson dans l’eau, lui qui connaissait presque tout de son nouveau club. Là-bas, on apprécie d’ailleurs qu’il parle un espagnol impeccable explique The Athletic, qui précise que la confiance en soi du joueur a été appréciée par les 400 journalistes présents lors de sa conférence de presse de présentation. La publication américaine indique que les dirigeants madrilènes, qui se sont souvent questionnés sur son intégration avant de passer à l’offensive, sont surpris positivement par lui. Et ce ne sont pas les seuls. Plusieurs sources proches du Real Madrid se sont enflammées pour le Français.

Il a fait bonne impression au-delà du terrain

« C’est comme on pouvait s’y attendre : une adaptation à une équipe qui a beaucoup changé et dans laquelle il doit trouver sa place. Et il la trouve», a lâché un proche du vestiaire. Une autre source présente à Valdebebas a, elle, avoué : « je pensais qu’il aurait beaucoup plus d’ego, mais ce n’est pas le cas. Ici, nous avions Cristiano (Ronaldo), l’un de ces joueurs avec le statut de superstar mondiale, mais le caractère de Kylian est totalement différent de Cris.» Même son de cloche pour un proche d’un joueur madrilène. « J’ai seulement entendu dire qu’il était complètement normal et qu’il n’était pas arrogant ou quoi que ce soit - ce qui est déjà une nouvelle, je dirais.» Le sentiment est le même du côté du staff, qui parle d’un « garçon intelligent». En ce qui concerne le jeu, il est comparé à Karim Benzema car il ne presse pas haut sans le ballon. Mais le Mister le considère d’ailleurs comme un numéro 9 capable d’attaquer les espaces comme « personne d’autre au monde » et qui est « capable de bloquer les défenseurs centraux et de marquer d’une seule touche de balle avec facilité.»

Comme Carlo Ancelotti, Florentino Pérez est sous le charme du joueur de 25 ans selon Marca. Il faut dire que KM9 s’investit sur et aussi en dehors des terrains. Il n’a pas hésité à soutenir et prendre des nouvelles de son jeune coéquipier Joan Martinez, victime d’une grave blessure au genou en août. Mbappé lui a promis qu’ils joueraient bientôt ensemble tout en lui souhaitant un prompt rétablissement. Il échange aussi avec les jeunes de la Cantera. L’un d’eux a confié à The Athletic : « le premier jour, il m’a demandé mon nom et m’a donné sa vision sur la manière dont nous pouvions combiner avec le ballon. Le fait que quelqu’un comme Mbappé vous approche en montrant son intérêt, puis soit là pendant la séance, m’a un peu surpris. Pour l’instant, il traite tout le monde de la même manière, même si vous ne faites pas partie de l’équipe première.»

Nouvelle vie à Madrid

Mbappé fait donc l’unanimité au sein du club, qui ne lui met aucune pression. En Espagne, on a confiance en lui et ses qualités pour s’imposer, même si quelques médias pointent du doigt son coup de moins bien ces derniers jours. «Je pense qu’il est normal qu’il lui ait fallu un certain temps pour s’adapter à la nouvelle équipe, mais petit à petit, il contribue de plus en plus. C’est un grand joueur et il a toute la confiance d’Ancelotti. De plus, il semble entretenir de bonnes relations avec le reste de ses collègues. Il va être un très grand joueur du club. Ce n’est qu’une question de temps», nous explique Juan Carlos Navarro, journaliste pour Fichajes. Marca est également très enthousiaste le concernant. «Moins d’un mois a suffi pour que personne ne se souvienne du passé et pour voir et apprécier un joueur qui admet avoir trouvé un paradis recherché, mais que des pressions de toutes sortes l’ont amené à laisser passer à son heure et à son heure.»

Dans le vestiaire, Kylian Mbappé prend ses marques et sa place, lui qui est naturellement proche des Français Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy. On l’a vu échanger aussi avec Jude Bellingham ou encore Vinicius Jr lors des entraînements. Il s’est par ailleurs lié d’amitié avec Brahim Diaz, avec lequel il a dîné au restaurant le mois dernier. Il s’agissait de l’une des rares sorties publiques de Mbappé, qui a été vu hier avec Achraf Hakimi à Getafe. Mais en général, il passe le plus clair de son temps libre dans sa luxueuse villa située dans le quartier de la Finca à Madrid. Le Français est surtout concentré sur le terrain et son adaptation. Son coéquipier, Lucas Vazquez, ne s’inquiète pas pour lui. Il est persuadé que le champion du monde 2018 a tout pour s’imposer et rayonner. «Nous sommes ravis de Mbappé. Il est très calme et il a une qualité incroyable. Cette année, je m’attends à de nombreux titres.» Mbappé aussi. Outre l’aspect sportif, le Français a déjà apporté à Madrid puisque les maillots floqués à son nom et son numéro s’arrachent comme des petits pains. Ils ont été rapidement en rupture de stock pour le plus grand bonheur du Real Madrid qui tient une nouvelle poule aux œufs d’or.