Bordeaux est en plein cauchemar pour son mercato

La DNCG a eu beau accorder un mois de sursis, Bordeaux n’a pas réussi à trouver de nouveaux éléments, notamment sur un possible nouvel investisseur, capable de donner satisfaction au gendarme financier. Ainsi, il a logiquement sanctionné le club au scapulaire en lui imposant «un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation.» Un moindre mal car une rétrogradation à titre conservatoire et un retrait de points ont été envisagés. La situation économique - 30 M€ de déficit prévisionnel - n’a pas été jugée suffisamment grave.

Cette décision était attendue par Gérard Lopez. Ce dernier ne s’est même pas déplacé à Paris pour ce rendez-vous. Il a préféré faire ça en visio-conférence afin de s’économiser un déplacement et ne pas perdre de temps sur d’autres chantiers. On pense évidemment au mercato. Il y a tout de même un manque à gagner de 10 M€ sur les prévisions du début de saison pour les Girondins, nécessaires pour pouvoir recruter en janvier. La faute a une mauvaise situation sportive qui engendrera un manque à gagner en rapport aux droits TV. La 3e place avait été budgétée, mais le club n’occupe que la 13e place.

Pour éponger les 10 millions d’euros manquants, les Girondins ne peuvent pas non plus miser sur le sponsoring, du moins pas pour le moment. Le maillot n’a toujours pas de sponsor principal. Il faut donc radicalement baisser la masse salariale, estimée à 36 M€, largement supérieure aux recettes du club prévues aux alentours de 18 M€, selon les informations de Sud Ouest. Il n’y a pas d’autres choix que de passer par la vente de certains joueurs, mais trouver une telle somme dans cet effectif apparaît comme une mission presque impossible à remplir.

Il y a tout de même une bonne nouvelle avec le probable futur départ de Stian Gregersen vers la MLS. Le défenseur norvégien devrait filer à Atlanta contre 2 M€. Avec ce transfert, une partie du chemin a été réalisée, mais il reste encore 8 M€ à trouver. Les fortes valeurs marchandes ne sont pas légion et surtout d’autres départs contraindraient le club sur l’aspect sportif. Zuriko Davitashvili, Alberth Elis, Malcom Bokele ou encore Emmanuel Biumla, qui d’après nos informations est courtisé par Antwerp et Hambourg, sont les candidats au départ. Encore faut-il des offres.