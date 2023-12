Bordeaux : deux clubs lorgnent Emmanuel Biumla

Si Bordeaux ne va pas très bien en Ligue 2 cette saison, le club au scapulaire continue de former et de sortir de grands talents. C’est le cas du dernier en date, Emmanuel Biumla (18 ans). Capable d’évoluer aussi bien en sentinelle qu’en défense centrale, ce dernier a été l’auteur de deux apparitions en début de saison dont une titularisation convaincante face à l’AJ Ajaccio. Mais le Franco-Camerounais n’a plus connu les joies de la Ligue 2 depuis le 2 septembre, devant se contenter d’apparitions en National 3 où de passages dans le groupe pro sans que cela ne débouche sur du temps de jeu.

Titulaire sous les ordres de Bernard Diomède en Équipe de France U19 et auteur d’un but en septembre dernier face à la Serbie, le n°18 bordelais sait qu’il doit continuer à jouer s’il veut prétendre à une place au tour élite qualificatif pour une place à l’Euro U19 qui se tiendra en 2024 en Irlande du Nord. Pas vraiment considéré par Albert Riera qui lui préfère des joueurs plus expérimentés, Emmanuel Biumla s’accroche et attend son heure. Il n’empêche que le profil du joueur, sous contrat jusqu’en juin 2026, ne laisse pas insensible à l’étranger. Selon nos informations, Antwerp, qui raffole de jeunes talents évoluant en France, et aussi le Hambourg SV, actuel 3e de 2.Bundesliga, qui compte dans ses rangs l’ancien espoir messin William Mikelbrencis, sont également intéressés. À suivre.