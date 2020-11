PSG : Juan Bernat ouvre la porte à une prolongation

Actuellement blessé depuis la mi-septembre et un match contre le FC Metz, Juan Bernat devrait revenir sur les terrains d'ici février ou mars. Le latéral espagnol de 27 ans a été victime d'une rupture des ligaments croisés et en attendant Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker assurent l'intérim. Cette blessure de Juan Bernat intervient à un moment charnière, car après deux premières saisons satisfaisantes, il arrive en fin de contrat cet été.

La prolongation de l'international espagnol sera donc l'un des dossiers importants à gérer pour le club francilien cet été. Au même titre que les prolongations d'Angel Di Maria (fin de contrat en juin 2021), Kylian Mbappé (2022) et Neymar (2022). Interrogé par l'AFP, le natif de Cullera a donc fait le point sur sa situation personnelle : «est-ce que je veux prolonger? Oui, oui. Nous parlons du contrat, les négociations sont ouvertes, mais pour l'heure rien n'est fait. Mais je crois qu'elles aboutiront.»

Juan Bernat se sent bien à Paris

Très confiant quant à sa prolongation au Paris Saint-Germain après deux premières saisons pleines, Juan Bernat se sent bien en France et entend s'inscrire dans la durée. Malgré tout, il a toujours espéré retourner évoluer en Liga dans plusieurs années alors qu'il avait débuté à Valence en 2011 avant de partir au Bayern Munich en 2014 : **«j'ai toujours dit que j'étais très content à Paris, je veux rester de nombreuses années ici. Mais c'est vrai aussi que j'aimerais rejouer un jour, je ne sais pas quand, en Liga. C'est le championnat de mon pays et je n'ai pas pu beaucoup en profiter»

Également interrogé sur sa relation avec son coach Thomas Tuchel qui arrive aussi en fin de contrat en juin prochain, Juan Bernat n'a pas manqué de complimenter son coach : «je m'entends très bien avec lui. Il me parle un peu en allemand, avec ce que j'ai appris quand j'étais au Bayern. C'est lui qui a réclamé que je vienne ici, il m'a beaucoup fait confiance dès le début, et j'essaie de le lui rendre sur le terrain.» Bien dans ses crampons à Paris, Juan Bernat entend donc possible une belle histoire qui dure depuis plus de deux ans.