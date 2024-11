Lens - OM : les compositions officielles

Lens reçoit sur sa pelouse l’Olympique de Marseille ce samedi à 17h, dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. Lens s’articule en 3-4-3 avec Samba aux cages. En défense, on retrouve Sarr, Danso et Medina. Frankowski, Thomasson, Ojediran et Machado sont au milieu de terrain. En attaque, on retrouve Sotoca et Nzola.

Les Marseillais s’organisent en 4-3-3 avec aux cages Rulli. En défense, on retrouve Murillo, Balerdi, Kondogbia et Garcia. Hojbjerg, Rabiot et Rongier sont au milieu de terrain. Enfin, Greenwood, Maupay et Luis Henrique vont animer l’attaque marseillaise.

Les compositions:

Lens: Samba – Sarr, Danso, Medina - Frankowski, Thomasson, Ojediran, Machado – Sotoca, Nzola, Pereira Da Costa

Olympique de Marseille: Rulli – Murillo, Balerdi, Kondogbia, Garcia – Hojbjerg, Rabiot, Rongier – Greenwood, Maupay, Luis Henrique

