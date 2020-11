Real Madrid : les révélations croustillantes sur Martin Odegaard et Pep Guardiola

Martin Odegaard n'est plus ce petit prodige prometteur qui naviguait en eaux troubles. Après sa saison brillante à la Real Sociedad la saison dernière, le Norvégien est désormais un joueur, toujours jeune certes, mais qui offre des garanties. Pour l'instant, notamment à cause de pépins physiques, il n'a pas encore pu montrer l'étendue de son talent sous les ordres de Zinedine Zidane, mais on devrait rapidement le voir à l'œuvre.

L'avenir du Norvégien aurait cependant pu s'écrire loin de la capitale espagnole. On le sait, de nombreux clubs le courtisaient avant qu'il ne mise sur les Merengues, dont le Bayern Munich. Jan Age Fjørtoft, proche du père du joueur et membre du staff de la fédération norvégienne, a ainsi fait des révélations sur Odegaard. En 2015, le club bavarois et les équipes de jeunes de la Norvège étaient en stage au même endroit, au Qatar.

Guardiola était séduit

Et lorsqu'il l'a vu sur le pré, Pep Guardiola a interpellé Fjørtoft comme l'a fait savoir ce dernier dans le podcast Here We Go. « Tu dois me ramener ce gamin à Munich, tu dois l'emmener à Munich ! Je ferai de lui le meilleur joueur du monde », avait lancé le Catalan. « Quand on est rentré, j'ai invité Martin, son père et le sélectionneur chez moi. J'ai écrit, sur un papier, les quatre clubs qui étaient selon mois le plus proches de le recruter : Liverpool, Arsenal, le Bayern et le Real Madrid », a ajouté Fjørtoft.

« Comme vous le savez, Liverpool était son club préféré quand il était petit. La raison pour laquelle il a terminé à Madrid est simple. Déjà, le Real Madrid avait une équipe B, pas les trois autres. Ensuite, l'entraîneur de l'équipe B était Zinedine Zidane. Ce n'est pas un mauvais joueur, ni un, mauvais entraîneur », a ironisé le Norvégien, qui a ensuite dévoilé un aveu fait par un ancien responsable du Bayen, Michael Reschke : « il m'a dit que s'il avait su, il aurait créé une équipe réserve rien que pour le recruter ». A Zidane d'exploiter au mieux son potentiel maintenant !