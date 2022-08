Nice : Jean-Pierre Rivère confirme les discussions autour d'un deal Gouiri-Laborde

L'OGC Nice s'est offert les services de Sofiane Diop hier en provenance de l'AS Monaco. À l'occasion de la conférence de presse de présentation du milieu offensif, Jean-Pierre Rivère a confirmé l'existence de négociations avec le Stade Rennais pour un échange entre Gaëtan Laborde et Amine Gouiri. «Cela fait partie des discussions, des éventualités, mais comme d'autres. Quand on aura avancé ou pas, on vous le dira bien évidemment. À l'heure où je vous parle, ça fait partie des possibilités. »

Le président du Gym a en revanche démenti le fait que l'ancien attaquant de l'OL souhaitait absolument quitter le club d'ici jeudi soir. «Non, je ne pense pas qu'il soit déterminé à partir. Le football peut réserver des surprises jusqu'à la fin du mercato. Il y a des fois des opportunités, qui peuvent se présenter, et ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir.» Ce matin, nous révélions qu'un accord avait été trouvé entre les deux clubs pour Laborde, mais pas avec le joueur. En parallèle, les discussions se poursuivent pour Gouiri.