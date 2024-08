Kylian Mbappé a déjà un meilleur ami dans le vestiaire du Real Madrid

Arrivé il y a quelques semaines au Real Madrid, Kylian Mbappé tente de prendre ses marques sur le terrain. Mais aussi en dehors. Et pour l’aider, il peut bénéficier de la compagnie de Brahim Díaz. Relevo rapporte que le capitaine de l’équipe de France et l’international marocain (4 sélections) ont dîné ensemble le 25 août dernier, après la victoire contre Valladolid (3-0) en Liga. Liés par leur amitié commune avec Achraf Hakimi, les deux hommes échangent beaucoup ensemble. Díaz, qui est très apprécié dans le vestiaire madrilène, était même l’un des premiers joueurs du Real à lui souhaiter la bienvenue au Real.

Si Kylian Mbappé commence à prendre ses aises dans la capitale madrilène, ce n’est pas le cas sur le terrain. Buteur en finale de Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta, le Bondynois a enchaîné deux prestations plus que moyennes pour ses débuts en Liga : contre Majorque et, plus récemment, face au Real Valladolid. Entré en jeu à la 69e minute, Brahim Díaz, lui, a marqué et a délivré une passe décisive.