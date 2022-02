Brentford : Christian Eriksen fait son grand retour

52ème minute, Brentford Community Stadium, 26 février 2022. Voilà qui fera date dans l'histoire de la Premier League et du football en général. Christian Eriksen a en effet effectué son grand retour à la compétition ce samedi, à l'occasion d'un match entre Brentfrod et Newcastle, comptant pour la 27ème journée du championnat anglais. Le tout sous une vibrante ovation du public londonien.

Contexte difficile, les Bees étaient menées de deux buts par les Magpies. Mais qu'importe, le milieu offensif danois en a vu d'autres, et l'essentiel est ailleurs pour lui. Plus de sept mois après son malaise cardiaque lors du match entre le Danemark et la Finlande à l'Euro 2020, Christian Eriksen est de retour.