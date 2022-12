CdM 2022 : Mauricio Pochettino compare Kylian Mbappé et Harry Kane

La suite après cette publicité

Vendredi soir, la France va affronter l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde. Une rencontre où Kylian Mbappé et Harry Kane seront attendus. Seul homme à avoir coaché les deux joueurs (à Tottenham pour Kane, au PSG pour Mbappé, ndlr), Mauricio Pochettino a été invité à les comparer dans les colonnes du média anglais The Athletic. «Harry est quelqu'un qui a besoin de se sentir connecté au jeu. Mais Kylian est tout le contraire. S'il ne touche pas le ballon, il est détendu. Il a tellement confiance en lui qu'il sait que lorsque le ballon arrivera, il battra toujours son adversaire et fera ce qu'il sait faire le mieux».

Il poursuit : «il (Mbappé) était tellement intéressé par le fait de parler et discuter de nos idées sur le football, les miennes et les siennes. C'est quelque chose qui unit Harry et Kylian. Ils aiment vraiment le jeu. Parfois, les grands joueurs aiment jouer au football, mais ils n'aiment pas le jeu lui-même. Mais ces deux-là aiment vraiment le jeu. Ils adorent parler de football, ils adorent parler de tactique, ils ont des cerveaux qui comprennent vraiment le football. Et c'est pourquoi je pense que ce serait si bien de les voir jouer ensemble. Ils seraient parfaitement compatibles. Cela pourrait être similaire au lien qu'Harry a avec Son Heung-min chez Spurs. La connexion serait incroyable et les deux pourraient partager des idées sur les tactiques et les mouvements. Peut-être que cela n'arrivera jamais. Quand j'étais au PSG, je savais que Tottenham ne voudrait jamais vendre Harry. Et je n'ai jamais voulu faire quoi que ce soit qui affecterait Tottenham, parce que j'aime Tottenham. Mais peut-être qu'un jour dans le futur, si je suis dans un autre club, et si Harry a décidé de quitter Tottenham, peut-être que j'essaierais d'amener Harry avec moi. Et donc si vous me demandiez de nommer deux grands joueurs offensifs qui pourraient bien jouer ensemble, ce serait Harry Kane et Kylian Mbappé». Les deux hommes apprécieront certainement ces commentaires élogieux.

