Inter Miami : Tata Martino déplore l’absence de Lionel Messi

New York

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. À l’instar d’Antoine Griezmann avec l’équipe de France face à l’Allemagne la veille, l’absence de Lionel Messi s’est cruellement fait ressentir pour l’Inter Miami sur la pelouse de New York lors de la 6e journée de la conférence Est de Major League Soccer. Privés de l’Argentin, victime d’une blessure musculaire, les Hérons sont passés au travers de leur rencontre en chutant lourdement à la Red Bull Arena (4-0) où les New-Yorkais portés par un triplé de Lewis Morgan n’ont laissé aucune chance à Luis Suarez et consorts. À l’issue de la partie, Tata Martino a insisté sur l’importance de la Pulga dans l’effectif floridien.

La suite après cette publicité

«Nous avons perdu parce que nous avons fait un match décevant. C’est à partir de là qu’on peut analyser la situation. Il n’y a pas grand-chose à dire. Si ce n’est que nous avons été surclassés du début à la fin. Nous ne nous attendions pas à cela, c’est décevant. Et cela nous amène évidemment à réfléchir à nos ambitions surtout si nous montrons un visage bien différent d’une semaine à l’autre… L’absence du meilleur joueur du monde serait préjudiciable pour tout le monde», a exprimé le coach argentin devant la presse.